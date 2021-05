Inter-Roma, probabile formazione: tornano De Vrij e Skriniar dal 1′. In attacco…

Le possibili scelte di formazione di Antonio Conte in vista della gara contro la Roma

"Vittoria sempre in testa". Alla vigilia della gara contro la Roma, Antonio Conte è stato chiaro. Nonostante lo scudetto già conquistato, il tecnico nerazzurro non ha nessuna intenzione di lasciare punti per strada. Ecco perché contro la squadra di Fonseca, Conte ha intenzione di mandare in campo i titolari.

Dopo aver riposato contro la Sampdoria, in difesa si rivedono Skriniar e De Vrij. A centrocampo torna Brozovic dal 1', mentre in attacco Lukaku riprende il suo posto. Il partner del belga con molta probabilità sarà Alexis Sanchez, grande protagonista nella vittoria contro la squadra di Ranieri. Riposo dunque per Lautaro Martinez. Fonseca recupera El Shaarawy e Villar. Buone sensazioni anche per Diawara che potrebbe partire titolare. Davanti Dzeko in vantaggio su Borja Mayoral.