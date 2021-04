Torna un insostituibile, ma non c’è Barella. Conte ha abbondanza: continuità o sorpresa?

L'Inter dovrà fare a meno del centrocampista, squalificato, contro il Cagliari. Il tecnico vuole fisicità in mezzo al campo

Diverse le alternative in mezzo al campo, anche se nell'idea del tecnico sembrerebbe esserci un ballottaggio tra due centrocampisti per sostituire la mezzala squalificata. Sono 4 i giocatori che Conte potrebbe impiegare in quel ruolo senza snaturare il modulo e senza mettere nessuno fuori posto. Sensi, ritrovatosi con la Nazionale di Mancini, non è in pole position per una maglia da titolare, ma rimane un'ottima opzione per scuotere la gara. Brozovic ritrova il suo posto, il croato è il vero insostituibile del centrocampo dell'Inter, l'altro sicuro di giocare è Eriksen. Inserire anche Sensi probabilmente aggiungerebbe qualità, ma toglierebbe fisicità e per la gara che Conte si aspetta col Cagliari potrebbe essere un problema. Fisicità che potrebbe garantire Vidal in condizione, il cileno però non è ancora in condizione dopo l'operazione al ginocchio.