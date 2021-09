L’Inter è un treno del gol: numeri impressionanti, Inzaghi ha creato una macchina bellissima

I numeri offensivi dell'Inter in queste prime uscite stagionali sono impressionanti: i nerazzurri si scoprono cooperativa del gol

Marco Macca

L'Inter va a segno da 24 partite consecutive in Serie A (compresa, ovviamente, la scorsa stagione) e ha eguagliato il record dell'annata 1949-50, quello stabilito dalla squadra di Giulio Cappelli. Nelle prime cinque giornate di questo campionato, i nerazzurri hanno messo insieme 18 gol, quasi 4 di media a partita. Basterebbero questi due dati per capire il grande lavoro fatto fin qui da Simone Inzaghi sul reparto offensivo, nonostante la partenza di due frecce come Lukaku e Hakimi.

E, se in difesa c'è ancora qualcosa da registrare, in avanti ora l'Inter fa davvero paura a tutti. Anche perché sono bastate poche uscite stagionali per mettere in evidenza un gioco corale, piacevole, in grado di mandare in rete tantissimi interpreti, e non solo Dzeko e Lautaro. Come sottolinea gazzetta.it, infatti, sono ben 11 i marcatori diversi della squadra di Simone Inzaghi.

Una vera cooperativa del gol, guidata dallo stesso Dzeko, salito ieri a 4 reti in nerazzurro (a ruota seguono Lautaro, Correa e Skriniar con 2, poi Calhanoglu, Vidal, Dimarco, Perisic, Vecino, Barella e Darmian con 1). Un treno che corre veloce, e che ha come destinazione finale la seconda stella della storia interista. Numeri impressionanti, che fanno dormire sonni tranquilli a Inzaghi, alla società e ai tifosi. In attesa degli altri test che metteranno la squadra a dura prova, in Italia e in Europa.