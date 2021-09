Moviola Fiorentina-Inter: Fabbri non all’altezza con complicità del VAR

Troppi episodi controversi nella gara tra Fiorentina e Inter gestiti non al meglio dal direttore di gara Fabbri che parte malissimo comminando prima un'ammonizione esagerata a Skriniar e poi convalidando il vantaggio viola

La moviola di Fiorentina-Inter, gara contraddistinta da una prestazione di Fabbri non proprio all'altezza del match. Il fischietto di Ravenna sbaglia - sul vantaggio viola - a non punire la spinta su contrasto aereo di Nico Gonzalez ai danni di Skriniar al 23°, complice della disattenzione anche il Var Maresca che attraverso un silent check conferma la decisione del direttore di gara e non lo chiama alla review.