Inter, Correa accelera il recupero: “Il suo rientro è più che mai necessario”

L'Inter si prepara a riabbracciare Joaquin Correa. Il centravanti argentino ha infatti ormai superato l'ultimo infortunio ed è pronto a tornare in campo. Tra gennaio e febbraio, infatti, i nerazzurri affronteranno un vero e proprio tour de force e il Tucu servirà moltissimo ad Inzaghi per le rotazioni. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Il Tucu si è lasciato alle spalle la distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra sofferta il 6 dicembre e ha approfittato della pausa natalizia per accelerare il recupero atletico.