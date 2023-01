Inter, attacco spuntato: Correa, altro flop e numeri impietosi. Lukaku sembra un altro

La Gazzetta dello Sport sottolinea le prove negative dei due attaccanti dell'Inter, che non riescono a incidere

Alessandro De Felice

Un'altra serata no. Una chance da sfruttare che però si è rivelata un buco nell'acqua. La notte di Joaquin Correa non è stata come il Tucu e il suo allenatore Simone Inzaghi immaginavano.

Il tecnico nerazzurro gli ha dato fiducia contro l'Empoli per far rifiatare Dzeko ma si è ritrovato davanti all'ennesima prova impalpabile dell'argentino ex Lazio.

Correa, arrivato dai biancocelesti per 33 milioni di euro, ha fornito ancora una volta una prova non certamente memorabile.

La Gazzetta dello Sport riavvolge il nastro e analizza il periodo di Correa in nerazzurro:

"I numeri di Joaquin anche a Milano sono rimasti impietosi: 9 gol in 59 gare. Le due doppiette contro Verona e Udinese nei primi due mesi avevano illuso, poi… un vuoto di prestazioni abbinato a problemi fisici. I fastidi ai tendini d’Achille non gli hanno permesso di essere convocato per il Mondiale, ma la maledizione non è svanita neppure nel 2023. E la sostituzione al 45’ di ieri è stata un’altra mazzata al suo morale. Ora pensare che la scorsa estate la mancata cessione del Tucu ha impedito l’arrivo di Dybala, fa ancora più male".

E pensare che il suo arrivo è legato all'infortunio al ginocchio di Marcus Thuram due estati fa a poche ore dalla firma con l'Inter.

Nella serata contro l'Empoli stecca anche Lukaku, lontano parente di quello che ricordano i tifosi dell'Inter.

"Quello che prima del passaggio al Chelsea travolgeva le difese avversarie con la sua forza e il suo scatto, era un altro giocatore. Ecco perché il suo futuro a Milano è in dubbio".

Il belga è lontano dalla condizione migliore a causa del doppio problema muscolare e dell'infiammazione al ginocchio.

"Sembra la controfigura del bomber che aveva regalato lo scudetto a Conte perché i lunghi stop ne hanno minato il fisico. Inzaghi ieri sera aveva bisogno del miglior Romelu e invece lo ha speso per gli ultimi 13’ più recupero. Un segnale di quanto sia ancora indietro".