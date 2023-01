GdS – L’Inter si azzera da sola. Skriniar-Dumfries, trattamento diverso. Perché Dzeko dopo?

"Le solite prediche (qui inutili) di Calhanoglu, la puntualità di Darmian, la spinta di Dimarco per un tempo. E il finale discreto di Dzeko che, chissà perché, comincia in panchina mentre Correa si trascina in campo. Può darsi che Inzaghi volesse risparmiarlo per il secondo tempo, si sa che in età da prepensionamento gli sforzi ripetuti fanno male: ma attendere quasi 75 minuti non è comprensibile".