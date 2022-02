Inter, Correa in gruppo: convocazione vicina. E per Inzaghi c’è un’altra buona notizia

L'argentino questa mattina ha completato l'intera seduta con i compagni per la prima volta

A più di un mese di distanza, Joaquin Correa è pronto a tornare in campo. L'argentino questa mattina ha completato l'intera seduta con i compagni per la prima volta e ha messo nel mirino la gara col Milan in programma martedì. "Il fatto che si parli dell'argentino implica che su Robin Gosens i dubbi siano ormai minimi: nel derby di Coppa Italia il tedesco ci sarà e potrebbe anche dare il suo primo contributo nerazzurro nel finale. Tornando al "Tucu", su cui qualche dubbio c'è stato e la possibilità che si riveda soltanto contro la Salernitana resta in minima parte viva, l'ottimismo per una convocazione sta crescendo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.