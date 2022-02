Inter, finalmente Correa: ieri metà allenamento in gruppo, Inzaghi ci punta forte

Ieri, Correa ha svolto metà allenamento in gruppo, per la prima volta dopo l'infortunio patito in Coppa Italia contro l'Empoli

Redazione1908

Finalmente Joaquin Correa sta per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Ieri, l'argentino ha svolto metà allenamento in gruppo, per la prima volta dopo l'infortunio patito in Coppa Italia contro l'Empoli.

Inzaghi aspetta con ansia il ritorno del Tucu, nominato spesso in conferenza stampa dal tecnico. Da vedere se l'attaccante verrà convocato per la partita di martedì contro il Milan ma, in ogni caso, il vero obiettivo del Tucu è tornare pienamente a disposizione per Inter-Salernitana, pronto per il rush finale in campionato.