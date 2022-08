Inter-Cremonese, la PROBABILE: Lautaro verso la panchina! Novità Dimarco e Darmian

L'Inter scende in campo questa sera contro la Cremonese, alla ricerca dei tre punti dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Simone Inzaghi medita qualche cambio di formazione: dalla difesa all'attacco passando per il centrocampo, novità in ogni reparto per l'allenatore nerazzurro.

Secondo Sky Sport, in difesa è pronto Dimarco per Bastoni, non al top nelle ultime ore; con lui de Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. A centrocampo risalgono le quotazioni di Brozovic, favorito su Asllani; con lui Barella e Calhanoglu. A destra c'è Dumfries, a sinistra pronto Darmian e non Gosens, per cui oggi si è mosso il Bayer Leverkusen. La vera novità riguarda però l'attacco: Lautaro Martinez verso la panchina, Inzaghi è pronto a schierare la coppia Dzeko-Correa per Sky. Ricordiamo che non ci sarà Lukaku per infortunio.