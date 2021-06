Corsport: “Inter, criptovaluta nuovo sponsor? Ecco cifre e tempistiche”

Il quotidiano dà un'importante aggiornamento sulla questione sponsor: c'è l'ipotesi criptovaluta che sta prendendo piede

Tiene banco in casa Inter la questione legata al nuovo sponsor di maglia . Il club nerazzurro non ha infatti ancora trovato un partner che soddisfi le richieste e sta sondando nuove ipotesi. L'ultima raccontata dal Corriere dello Sport è davvero sorprendente: " Una criptovaluta come nuovo sponsor . E’ uno degli scenari che sta esplorando il club nerazzurro. I fronti aperti sono negli Stati Uniti e in Inghilterra, con contatti ormai sempre più approfonditi con alcune società che gravitano attorno al mondo, appunto, delle criptovalute e dei sistemi di pagamento alternativi.

Da quanto risulta, comunque, i tempi non saranno così rapidi. Insomma, non è detto che ci sia un annuncio già per la fine di giugno o gli inizi di luglio. Fermo restando l’obiettivo di cominciare la stagione con il nuovo sponsor sulla maglia, assieme al tricolore. A proposito, probabile che anche per questo motivo si stia aspettando a togliere i veli alla nuova casacca. Per quanto riguarda le cifre, il target fino a qualche mese fa era quello di superare quota 30 milioni. A questo punto, però, gli accordi potrebbero essere conclusi anche per una cifra inferiore", scrive il quotidiano.