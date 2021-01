Dilaga l’Inter, che comincia il suo 2021 con un roboante 6-2 al Crotone al Meazza. La tripletta di Lautaro Martinez e le reti di Lukaku e Hakimi hanno infatti portato, in attesa della gara del Milan, la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica. E’ arrivata anche l’esultanza di Steven Zhang, che su Instagram ha voluto festeggiare per il successo dei nerazzurri, spazzando via anche gli ultimi dubbi sul suo attaccamento ai colori e alla società di cui è presidente.