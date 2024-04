Inter, Cuadrado di nuovo KO: problema muscolare, salta il derby col Milan

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Cuadrado lavorerà a parte e la prossima settimana conta di essere nuovamente in gruppo per poter magari giocare qualche minuto in una delle ultime cinque giornate di campionato.

Il colombiano ha disputato finora 7 gare in Serie A e 2 in Champions League e vorrebbe aumentare il minutaggio in questo finale di stagione prima di lasciare i nerazzurro.

Cuadrado è l’unico calciatore della rosa non a disposizione di Simone Inzaghi, che come riferisce la Rosea ha un solo dubbio in vista della stracittadina: Darmian o Dumfries a destra, oppure preparare una sorpresa per mettere in difficoltà il Diavolo.

