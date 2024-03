Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "I progetti di questa Inter, sia quelli relativi all’area sportiva sia quelli corporate, guardano almeno a tutta la prossima massacrante stagione. Si aprirà molto probabilmente a luglio con una tournée a Nanchino e Pechino, fortemente voluta da Suning, per chiudere col danaroso Mondiale per club negli Usa dell’estate 2025. In ballo circa cinquanta milioni e prestigio per il marchio. Anche per questo Zhang sta facendo di tutto per “tenersi” l’Inter. Almeno fino a quel momento, magari oltre.