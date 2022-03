Inter, D’Ambrosio: “Ci mancano serenità e spensieratezza. Il problema è…”

Il difensore nerazzurro alla fine della partita con la Fiorentina ha commentato il momento no della squadra ed è sembrato rassegnato

«Il problema sono i sette punti in sette partite, avessimo fatto qualche punto in più si poteva ragionare in maniera differente, un po' con più serenità. Però ci è mancata proprio quel poco di serenità e spensieratezza che ci aveva portato a fare nei mesi precedenti un gran bel calcio».DaniloD'Ambrosio, dopo la partita con la Fiorentina, ha commentato così il momento dell'Intersottolineando che manca serenità per affrontare un momento che ha portato sulle spalle dei nerazzurri una pressione che ha messo in discussione tutto quanto di buono fatto nella prima parte della stagione.