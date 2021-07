Sensi vuole restare: “Svolta dall’Inter? Cedibile per 20 mln. Possibile uno scambio”

Stefano Sensi vuole restare all'Inter. Il club nerazzurro, però, sembra avere altri piani: ecco la decisione sul futuro

Stefano Sensi ha rinunciato a qualche giorno di vacanza in più per tornare ad allenarsi e rimettersi quanto prima in forma in vista dell'inizio della nuova stagione dell'Inter. L'obiettivo del centrocampista nerazzurro, infatti, è quello di farsi trovare pronto per Inzaghi e cancellare i tanti infortuni degli ultimi mesi, che di fatto lo hanno tenuto sempre ai box.

Anche per questo motivo, come scrive calciomercato.com, Sensi ha posto il veto al suo addio ai nerazzurri: "Vuole restare all'Inter, non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione altre opzioni. La proposta della Fiorentina è stata gentilmente respinta. Per questo ha detto al suo agente di non fare altre valutazioni", si legge. L'Inter, però, potrebbe avere altri piani:

"Sensi è considerato cedibile e fino a fine agosto ascolterà offerte per il suo cartellino, con l'obiettivo di fare cassa. Per Inzaghi non è indispensabile, se dovesse arrivare una proposta vicina ai 20 milioni di euro verrà presa in considerazione. Un altro scenario credibile, soprattutto in quest'epoca di ristrettezza economica, è la possibilità di inserire il suo cartellino in uno scambio", conclude calciomercato.com.

