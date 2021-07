ESCLUSIVA Bergomi: “Inter, se perdi solo Hakimi te la giochi. Barella sarà capitano”

L'ex capitano nerazzurro ai microfoni di Fcinter1908.it: "La scelta di Simone Inzaghi è giusta. Porterà novità positive"

Daniele Vitiello

La prestazione sontuosa sfoderata da Nicolò Barella contro il Belgio ha rispedito al mittente i mugugni post Italia-Austria. Il gol del centrocampista nerazzurro ha impreziosito una gara vissuta da assoluto protagonista: “L’Austria fino ad ora è stata la squadra più difficile da affrontare e Barella non è stato l’unico ad avere qualche difficoltà. Tira la carretta da cinquanta partite, un ragazzo di grande personalità che tornerà all’Inter con maggiori certezze perché queste manifestazioni ti fanno crescere”, ha dichiarato Beppe Bergomi, bandiera nerazzurra e inviato di Sky Sport all’Europeo, in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it.

Per molti sarà il prossimo capitano dell’Inter.

“E’ prontissimo anche per diventare capitano: deve solo migliorare nella gestione delle proteste. Quest’anno all’Inter ha fatto una cosa fantastica giocando per molte partite in diffida, gestendosi per evitare la squalifica. Si è visto tanto il lavoro di Conte su di lui, deve continuare su questa strada. Farà il capitano dell’Inter per dieci anni perché ha tutto: tecnica, inserimento, personalità e anche la sensibilità giusta. Gli ho chiesto un messaggio per una bimba ammalata e lui non ha esitato un attimo nel mettersi a disposizione”.

L’Italia intanto arriva da favorita alla semifinale con la Spagna

“A all’inizio del lavoro di Mancini ho intuito che avrebbe fatto qualcosa di importante. Una volta per andare in nazionale dovevi fare un certo tipo di percorso, ma il calcio è cambiato. Il CT ha avuto una visione incredibile nell’allargare il giro di convocazioni e chiamare anche calciatori molto giovani come Zaniolo. E’ riuscito a dare identità precisa, gioco e un coraggio che non si vedeva da tantissimo tempo. Dalla partita con la Turchia ho capito che potevamo andare lontano in questo Europeo. Le altre, anche le più rappresentative, giocano da rappresentativa, mentre noi giochiamo da squadra. Olanda, Francia e altre hanno sbagliato qualche convocazione e scelte durante le partite, noi invece non abbiamo sbagliato nulla. Venivamo da una crisi profonda, ma Roberto ha fatto un lavoro straordinario”.

Su cosa bisognerà puntare per superare gli iberici?

“Noi non ci snaturiamo contro nessun avversario. Lo abbiamo visto anche contro il Belgio: abbiamo concesso un paio di contropiedi perché attacchiamo sempre nello stesso modo. Faremo il nostro gioco anche contro la Spagna, abbiamo sicuramente più certezze. La loro linea difensiva è un po’ ballerina, a centrocampo hanno buoni giocatori ma mi tengo i nostri. Siamo favoriti per le certezze che abbiamo in ogni zona del campo”.

Quanto mancherà Spinazzola?

“Tanto. Era un’arma tattica fondamentale, considerando che noi costruiamo a tre. Lui ci dava ampiezza ed era micidiale sia nell’uno contro uno che nelle ripartenze. Ci mancherà tanto”.

Intanto mercoledì inizia ufficialmente la stagione dell’Inter con Simone Inzaghi e Marotta in conferenza stampa. I nerazzurri possono essere protagonisti nonostante l’addio di Hakimi?

“La scelta di Simone è giusta. Dà un senso di continuità, anche se lui ha un suo modo di gestire il gruppo, gli allenamenti e di giocare. Porterà novità che dopo due anni di Conte possono essere positive. Sostituire Hakimi sarà difficilissimo, bisognerà capire come intenderanno sistemare la squadra nel complesso. Se perdono soltanto Hakimi se la giocano assolutamente”.