Inter, derby col Milan per Raspadori? Mancini ne impreziosisce il cartellino

Il giovane attaccante del Sassuolo vuole stupire anche con la maglia azzurra agli Europei che iniziano stasera

Giacomo Raspadori è destinato a rubare la scena durante la sessione di mercato che non è ancora iniziata ufficialmente, ma che di fatto sembra già partita. L'attaccante del Sassuolo è entrato nel mirino delle due squadre di Milano, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport. Questo il focus: "Il Milan ricorda ancora con terrore la doppietta realizzata a San Siro che consegnò i tre punti al Sassuolo quando il Diavolo era in piena bagarre Champions. E adesso l'Europeo, con la sorpresa delle convocazioni di Mancini, che ovviamente ne impreziosisce pure il cartellino. Non si è ancora arrivati al punto di parlare di cifre col Sassuolo (alte, presumibilmente), ma il ragazzo piace parecchio e non solo al Milan. In prospettiva ci potrebbe essere anche un derby di mercato con l’Inter e occhio anche alle sirene dalla Bundesliga: le pretendenti non mancano e l’Europeo potrebbe metterlo definitivamente in passerella".