Inter, dirigenti al lavoro per il difensore del futuro. “Operazione alla Bastoni”

La società nerazzurra, contro l'Empoli, potrà ammirare da vicino Mattia Viti. Il 19enne è uno dei primi obiettivi secondo la rosea

Inter al lavoro questa sera contro l'Empoli per la Coppa Italia e anche i dirigenti faranno il loro. Osserveranno da vicino - spiega La Gazzetta dello Sport - Mattia Viti. Il difensore toscano ha 19 anni ed è in cima alla lista di Marotta ed Ausilio per il futuro.