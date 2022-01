Di Biagio: “Brozo insostituibile. Bastoni uno dei migliori difensori d’Europa”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista elogia i due giocatori nerazzurri

È sorprendente la crescita di Alessandro Bastoni . Il difensore era esploso definitivamente con Antonio Conte in panchina, ma con Inzaghi ha fatto un ulteriore step. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gigi Di Biagio , che conosce bene il giocatore, ne parla così: «Con Alessandro era difficile sbagliarsi, oggi credo che sia uno dei migliori difensori d’Europa per capacità di difendere e impostare. Quando lo convocai non era ancora pronto, ma meritava di cominciare a respirare l’area della Nazionale maggiore, di cui sarà leader per molto tempo».

Bastoni non è l’unico ad aver fatto un triplo salto in avanti.

«Brozo è l’emblema della crescita anno per anno. Spalletti gli ha trovato questo ruolo che non era suo, ed è diventato insostituibile: passano gli allenatori, ma nessuno può farne a meno. E in questo percorso vanno sottolineati pure i meriti della dirigenza: dopo anni di ricostruzione l’Inter ora ha trovato la strada giusta per aprire un nuovo ciclo grazie alla ritrovata mentalità. I nuovi acquisti entrano in un contesto ormai vincente, così è più facile anche la gestione e l’inserimento dei più giovani».