Esperienza, gioventù e duttilità: Inter, prende forma la difesa edizione 2023/24

Si parte dalla difesa, il reparto che più ha sofferto (numeri alla mano) nella stagione appena conclusa: è questa la strategia scelta dall'Inter per questa sessione estiva di calciomercato. La dirigenza nerazzurra non si è fatta trovare impreparata e, in attesa delle ufficialità, ha già impostato quella che sarà la retroguardia prossimamente a disposizione di Simone Inzaghi. I vertici di viale della Liberazione hanno puntato su elementi esperti e duttili, come Azpilicueta , ma anche su giovani che possano crescere alle spalle dei titolari, vedasi Bisseck : due operazioni ben impostate, che potrebbero presto arrivare alla fumata bianca.

Il gioco delle coppie

Perso a parametro zero Milan Skriniar, l'Inter ha individuato in Cesar Azplicueta l'elemento giusto per sostituire lo slovacco: spagnolo, classe '89, in grado di giocare sia da terzo di difesa che da esterno destro a tutta fascia esattamente come Darmian, con cui si contenderà una maglia da titolare. In mezzo, invece, anche nella prossima stagione si alterneranno Acerbi e de Vrij: il primo verrà riscattato dalla Lazio, il secondo prolungherà il suo contratto in scadenza. A sinistra, dietro all'intoccabile Bastoni, troverà posto Bisseck, difensore tedesco proveniente dall'Aarhus, attualmente impegnato all'Europeo Under 21 con la sua Nazionale (di cui è capitano e con cui ha già segnato una rete).