Inter, ora sì che assomigli a una squadra di Conte. Difesa blindata e 4 clean sheet per Handanovic

Momento molto positivo per l’Inter che, nelle ultime 15 giornate, è sul podio in Europa per i risultati conseguiti. E a certificare il periodo favorevole della squadra di Conte ci sono anche i 4 clean sheet messi in fila da Handanovic in campionato. Il capitano dell’Inter non subisce gol in Serie A dallo scorso 10 gennaio quando subì all’86’ il pareggio della Roma. Da lì la retroguardia ha blindato la porta e non ha preso gol contro Udinese, Juve, Benevento e Fiorentina.

“Da quel giorno la squadra si è compattata in tutti i sensi. E nelle successive gare i nerazzurri hanno concesso pochissimo. Contro la Viola però Handanovic ha fatto quello che ci si attende da un grande portiere: rispondere presente nell’unica occasione in cui serve. Bonaventura e Biraghi ci hanno provato in sequenza nel giro di pochi secondi. Sul destro secco dell’ex Milan Samir ha avuto il riflesso giusto per deviarla sulla traversa, sulla ribattuta dell’esterno invece è andato di piedi”, sottolinea Gazzetta.it.

Dopo un inizio di stagione incerto, Conte ora ha la sua linea titolare

Dopo il pasticcio Handanovic-Bastoni contro la Juve, i due nerazzurri hanno subito reagito. E ora si rivede finalmente la fase difensiva che vuole. Skriniar-De Vrij-Bastoni, questa la linea titolare che ha scelto Conte. “Dopo un avvio di stagione meno sul pezzo che in passato, l’olandese è tornato una certezza. Skriniar invece era in difficoltà da più tempo, sorpassato da D’Ambrosio e presunta vittima della linea a tre. Invece il suo crescendo è certificato anche dal ritorno al gol dopo oltre mille giorni di astinenza, contro Verona e poi Roma. Bastoni dovrà anche acquisire la malizia dei compagni, ma a 21 anni spesso fa anche il regista occulto”.

“Per l’Inter ora arrivano i primi crash test scudetto. Non subire reti contro Lazio e Milan sarebbe fondamentale anche per prendersi la rivincita dopo le beffe dell’andata. Un risultato da centrare con il collettivo, visto che tutta la fase difensiva è migliorata. Dal moto perpetuo Brozovic che tutto scherma, ai sette polmoni di Barella, passando per la garra di Vidal e il lavoro degli esterni. E finendo con il primo pressing portato dagli attaccanti”, chiude il portale sportivo.