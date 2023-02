Inter, difesa da record in Champions: Inzaghi ha svoltato così. Effetto Onana e non solo

L'Inter non avevano mai vinto tre gare di fila tenendo la porta inviolata a San Siro in Champions

Gianni Pampinella

Sette clean sheet in 12 sfide nel 2023. L'Inter non avevano mai vinto tre gare di fila tenendo la porta inviolata a San Siro in Champions League. Quello dei gol subiti è stato uno dei maggiori difetti dei nerazzurri nella prima parte di stagione. Adesso Inzaghi e la squadra sembrano aver trovato la quadra. "Una dimostrazione che le cose stanno funzionando in fase difensiva: i numeri del 2023 sono chiari. L’Inter ha giocato 12 partite nel nuovo anno solare e in ben 7 occasioni ha chiuso senza subire reti. Solamente cinque squadre hanno punito i nerazzurri dopo i Mondiali in Qatar e più per disattenzioni in situazioni particolari", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Nessuna italiana ha collezionato tanti clean sheet come i nerazzurri nel 2023. Indubbiamente l’inserimento di Onana ha fatto effetto: prima che il camerunense diventasse titolare in campionato (lo è sempre stato in Champions), l’Inter aveva subito 13 gol in otto giornate. Quindici turni dopo, è a quota 27: media decisamente migliore. Acerbi si è poi dimostrato un centrale difensivo di affidamento, il rendimento di Skriniar non è calato nonostante il futuro sia lontano da Milano".

"Il 7 settembre scorso il Bayern vinceva 2-0 al Meazza facendo a tratti girare la testa ai nerazzurri. Da allora nessuno in Europa ha più segnato a San Siro, nonostante l’Inter non giochi per non subire: contro il Porto ha tenuto il baricentro più alto degli avversari e prodotto di più. I pericoli più importanti sono arrivati in ripartenza. Inzaghi ha trovato il giusto equilibrio, i numeri non mentono. Al do Dragao si vedrà se l’Inter sarà inespugnabile anche lontano da San Siro".

(Gazzetta dello Sport)