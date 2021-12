Inter, Inzaghi vuole la stella del Verona: “Colpo da 20 mln, c’è anche il Milan”

Occhi in casa Verona per i dirigenti dell'Inter: nel mirino c'è Antonin Barak, a quota 5 gol in 15 partite di campionato fin qui

Alessandro Cosattini

Cinque gol in quindici partite di Serie A. Più tre assist, praticamente un gol o assist ogni due gare fin qui disputate in campionato. Antonin Barak è la vera stella dell’Hellas Verona di Igor Tudor. Classe 1994, il trequartista piace molto a Simone Inzaghi e ai dirigenti dell’Inter, ma la concorrenza in Italia e all’estero non manca. Il Milan è interessato, ma occhio soprattutto ai club di Premier League. Così L’Arena ha fatto chiarezza sul futuro del gioiello del Verona.

Ecco quanto evidenziato dal noto quotidiano di Verona: “Luci a San Siro. Sì, per Antonin Barak. Senza andare oltre la Manica. E a Milano pare siano pronti ad un derby in grande stile per mettere le mani su Barak. L’Hellas non ha fretta. Per Barak dirà la stagione. Nessuna cessione in vista a dicembre. Semmai, addio dilazionato. «Toni» lo puoi prenotare per giugno. L’Hellas questo concede. E la base d’asta si è fatta molto interessante. Il 1 settembre la valutazione di mercato di Barak si aggirava intorno ai quindici milioni di euro. A oggi siamo arrivati a venti. Il Milan prepara l’offerta. Simone Inzaghi vorrebbe metterlo nel motore dell’Inter. La differenza potrebbe farla anche una contropartita tecnica. Da pescare subito per il Verona.

E poi c’è mercato estero. In Premier League piace il biondo ceco e non solo, visto che il Mainz (Bundesliga) si è mosso per vederlo. In principio fu il Newcastle, che oggi non naviga però in buone acque. Prima la classifica, prima la salvezza, poi il mercato. Barak è finito pure nel mirino del West Ham, sorpresa di questa prima parte di stagione. Gli Hammers, infatti, si sono presi il quarto posto, alle spalle delle big City, Liverpool e Chelsea. L’arguto Nixon, talent-scout inglese, l’ha visto più volte per conto del West Ham”, si legge.

(Fonte: L’Arena)