Inter-Dinamo, la probabile: torna Calhanoglu, scelta la coppia d’attacco. Dzeko…

In attacco scelte obbligate per Inzaghi che però ritrova il turco dopo l'affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare il Parma

Oggi, all’U-Power Stadium di Monza, l'Inter affronterà la Dinamo Kiev dell’ex Mircea Lucescu, poi si farà sul serio con i nerazzurri attesi dalla prima di campionato contro il Genoa. Simone Inzaghi con molta probabilità non potrà contare su Edin Dzeko, la cui ufficialità continua a slittare visto che il bosniaco deve sistemare ancora delle pendenze con la Roma. Come sottolinea Tuttosport, sin quando non riceverà il via libera non potrà essere utilizzato dal mister piacentino. "Motivo per cui contro gli ucraini non dovrebbe essere della partita, a meno che la situazione non venga risolta in mattinata e l’iter procedurale del suo passaggio in nerazzurro venga espletato con celerità".