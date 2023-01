Inter, domani nuovo incontro per Skriniar: “Anche se Marotta ha fatto sapere che…”

"Avrà pesato l’appello della tifoseria più appassionata?". E' questo l'interrogativo che si pone La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, in merito al futuro di Milan Skriniar. La novità è che l'Inter, secondo la Rosea, avrebbe fissato un nuovo summit per parlare del rinnovo nella giornata di domani, con l'intenzione di chiudere la questione al più presto, in un modo o nell'altro: "In realtà Milan sin dalla scorsa estate ha sempre avuto un atteggiamento costruttivo, anche nei momenti in cui il pressing del Psg era al culmine. Ciò non toglie, però, che la differenza economica tra domanda ed offerta è ancora chiara. E l’Inter non vuole (e non può) superare quota 6 milioni di euro netti per lo stipendio-base, mentre in estate il giocatore era stato abbagliato dalle offerte parigine da 8,5 netti.