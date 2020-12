Inter, domani la ripresa: doppio giro di tamponi. Tre gli osservati speciali

L’Inter si prepara a tornare a correre. Domani i nerazzurri di Antonio Conte torneranno infatti ad allenarsi ad Appiano Gentile, a cinque giorni dalla vittoria contro il Verona con cui Lukaku e compagni hanno concluso il 2020.

Un ritorno con la testa già proiettata alla sfida di domenica 3 gennaio contro il Crotone a San Siro che rappresenterà l’ennesimo tour de force da otto partite in 27 giorni, tra le quali anche lo scontro diretto con la Juventus. Previsto un doppio giro di tamponi per i giocatori, ma senza quarantena, come da protocollo, per chi è tornato dall’estero.

In attesa di novità dal mercato (in uscita Eriksen e Nainggolan su tutti), Conte dovra’ valutare le condizioni di tre infortunati, ovvero Sanchez, Pinamonti e il lungodegente Vecino.