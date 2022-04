Inter, Inzaghi ha bisogno di tutti: dopo il Verona quindici giorni cruciali

Nerazzurri attesi da diversi impegni ravvicinati: serviranno risposte importanti da parte dell'intero spogliatoio

Le buone notizie non mancano in questi giorni per Simone Inzaghi. La sua Inter ha ritrovato lo spirito giusto grazie alla vittoria con la Juventus, che ha rilanciato i nerazzurri nella volata scudetto con Milan e Napoli. Sarà fondamentale, a partire dalla gara con l'Hellas Verona, trovare quella continuità di risultati che è mancata nell'ultimo periodo. Per questo motivo, come sottolineato anche dai colleghi di Sport Mediaset, il tecnico dovrà gestire al meglio le energie dello spogliatoio. Nel prossimo impegno ad esempio mancherà lo squalificato Lautaro Martinez, sostituito molto probabilmente da Joaquin Correa, mentre in difesa si rivedrà finalmente Stefan De Vrij dal primo minuto.

Ogni scelta di formazione dovrà essere ponderata al meglio, perché dalla prossima settimana inizierà un ciclo di partite destinato a decidere almeno buona parte della stagione. In quindici giorni, infatti, l'Inter affronterà un filotto di ben cinque gare. Ai quattro turni di campionato (che comprendono anche il recupero contro il Bologna del 27 aprile) si aggiunge il derby di ritorno di Coppa Italia. Si partirà dallo 0-0 dell'andata che in parte non sorride ai nerazzurri: in caso di pareggio con gol, a causa dell'assurda regola del gol in trasferta ancora in vigore, l'Inter verrebbe eliminata. Servirà quindi una prova di grande spessore anche lì: i nerazzurri non possono più sbagliare.