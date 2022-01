Mercato Inter: doppio colpo sulle fasce e Frattesi. Dybala possibile. Nome nuovo in attacco

Beppe Marotta ha già individuato i giocatori per alzare l'asticella. Idee chiare e Made in Italy

Enigmatico quando si parla di mercato. Beppe Marotta raramente si sbilancia, ma prima della gara contro l'Empoli, l'ad nerazzurro ha confermato l'interesse per Scamacca e Frattesi: "Normale che l'attenzione su questi ragazzi ci sia da parte dei top club". Nessuna smentita, anzi il dirigente nerazzurro è stato piuttosto chiaro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno già stilato una lista di nomi su cui fiondarsi non appena possibile.

DIFESA - "In difesa, nel caso partisse uno tra Skriniar e De Vrij, si punterà decisi su uno tra Bremer, Luiz Felipe e Ginter. Quest’ultimo, in scadenza a giugno con il Gladbach, potrebbe arrivare a prescindere. Quello arretrato, al momento, è l’unico reparto in cui la dirigenza valuta nomi stranieri, fatta eccezione per la coppia empolese Viti-Parisi. I due azzurrini sono due seri candidati per la difesa del futuro".

CENTROCAMPO - In mezzo si cerca soprattutto un nome: Davide Frattesi. "Con il Sassuolo c’è una corsia preferenziale su cui l’Inter conta per ridurre le richieste iniziali. Marotta e Ausilio sono così convinti che, se ci fossero le condizioni, proverebbero a portare il centrocampista subito. Capitolo esterni, con Kostic in cima alla lista dei desideri sempre inseguito da Bensebaini: quasi sicuro che in estate arrivi almeno uno dei due, se non addirittura entrambi in caso di addio di Perisic".

ATTACCO - "Dybala resta un sogno possibile. Qualcosa c’è già stato sul fronte Scamacca, in cima alla lista degli obiettivi per l'attacco. Per restare ai “giovani e italiani”, occhio anche al gigante Luca Moro, che a Catania ha realizzato 18 gol e due assist in 19 presenze nel campionato di serie C. L’Inter ci sta pensando, nei prossimi mesi potrebbe partire l’assalto per una cifra inferiore ai dieci milioni".

