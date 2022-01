Inter, Frattesi subito “alla Locatelli”: ecco la strategia di Marotta

Ecco la strategia di mercato dei dirigenti dell'Inter per il colpo Davide Frattesi già in questa finestra invernale

Alessandro Cosattini

I piani di mercato di casa Inter per gennaio. Nelle idee di Simone Inzaghi c’è sempre un vice Perisic, vista la scadenza del contratto al 30 giugno 2022: i nomi sono sempre due, Filip Kostic e Ramy Bensebaini. La dirigenza lavorerà fino all’ultimo per provare ad accontentare l’allenatore, ma non ci sono state fin qui aperture per i prestiti. In compenso Stefano Sensi salvo clamorose sorprese andrà alla Sampdoria nonostante il gol di ieri e con un altro addio l’Inter potrebbe chiudere per un centrocampista.

Ne parla oggi Tuttosport, che spiega: “Se dovesse partire pure Matias Vecino, si aprirebbe la strada per l’acquisto di un centrocampista in più. Al momento, l’uruguaiano sembra intenzionato ad aspettare la fine della stagione, quando sarà svincolato, per trovare squadra. Nel caso in cui ci dovesse essere l’altra uscita, per sostituire Sensi e Vecino il principio sarebbe quello di trovare un giocatore che possa migliorare l’Inter, non un “tappabuchi”, e il nome su cui tutti in via della Liberazione concordano è quello di Davide Frattesi.

[…] Prendere subito Frattesi vorrebbe dire anche toglierlo alla concorrenza, mettersi già in casa il sostituto di Arturo Vidal. Obiettivo grande e grosso anche perché, in assenza di budget, l’Inter dovrà lavorare di ingegno, anche grazie agli ottimi rapporti tra Marotta e Carnevali. La missione è quella di convincere l’ad dei neroverdi ad accettare di intavolare per Frattesi una trattativa simile a quella portata a termine con la Juve per Locatelli, planato su Torino grazie a un prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto a 25 milioni (pagabili in tre esercizi) e bonus fino a 12,5 al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”, si legge.