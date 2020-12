Inter, doppio scambio per il Papu Gomez? La società prende posizione e fa sapere che…

Ma siccome Conte nell’ultima partita ha utilizzato il 3-4-2-1, facendo capire di avere in mente anche qualche variante tattica, il Papu è un candidato da non scartare. E’ però indispensabile che l’Atalanta lo faccia partire gratis/a un prezzo simbolico (in prestito) oppure che accetti di mettere in piedi uno scambio con Vecino o Nainggolan. Per il momento in viale della Liberazione queste ipotesi sono definite fantasiose, ma da qui all’1 febbraio possono succedere molte cose, evidenzia il Corriere dello Sport.