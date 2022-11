Inter, sul tavolo anche 2 dossier giovani: “Carta Satriano per avere uno sconto”

La politica dell'Inter sul mercato è chiaro: ridurre i costi del lavoro e allo stesso mantenere un organico competitivo ai massimi livelli, magari svecchiandolo. Ecco perché il club nerazzurro si mantiene vigile su diversi nomi futuribili, come spiega La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: "Sulla scrivania di Marotta e Ausilio sono presenti diversi dossier. L’obiettivo è ringiovanire la rosa, tagliare il monte ingaggi ma mantenere la rosa competitiva, in Italia e in Europa.

Tra i giovani seguiti con maggior interesse in questa prima parte di stagione ci sono anche Tommaso Baldanzi, 19enne trequartista dell’Empoli con due gol in A, e Salvatore Esposito, 22 anni, cresciuto nel vivaio nerazzurro e unico dei tre fratelli non più di proprietà dell’Inter. Alla Spal sta lavorando col suo mito Daniele De Rossi, ma l’obiettivo resta quello di tornare un giorno all’Inter, magari per ripercorrere la scalata di Barella. Per Baldanzi, invece, l’Inter potrebbe sfruttare la carta Satriano e ottenere uno sconto. Se ne riparlerà a fine stagione, magari quando anche il budget sarà più chiaro".