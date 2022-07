Voci di mercato, concorrenza e responsabilità. GdS: “Inter, dubbi su Dumfries”

L'esterno olandese, apparso tutt'altro che sereno a Lens, potrebbe essere sacrificato sull'altare del bilancio

Fabio Alampi

Che possa essere Denzel Dumfries l'elemento individuato dall'Inter per incassar parte del denaro necessario per raggiungere l'obiettivo di bilancio imposto dalla proprietà? L'esterno olandese, arrivato a Milano solamente la scorsa estate con il difficile compito di non far rimpiangere Hakimi, si è rivelato un acquisto decisamente azzeccato, tanto che diverse big europee hanno osservato con attenzione i suoi progressi. Dopo una stagione lo status dell'ex PSV Eindhoven è cambiato, e le voci sul suo conto non si placano, come scrive La Gazzetta dello Sport.

Nuove responsabilità e offerte

"Dopo aver risposto benissimo al primo anno – quello del delicato ambientamento – nel nostro calcio, ora il nativo di Rotterdam deve confermarsi ad alti livelli. E la partenza di Perisic passa il peso sulle sue spalle: la sua deve essere la corsia su cui sfondare, in attesa del migliore Gosens. [...] L'Inter non ha fretta di vendere i big, dovrà chiudere il bilancio del mercato in attivo di 60 milioni entro il prossimo giugno e dunque ha il tempo dalla sua parte per trovare la quadra. Ma è chiaro che di fronte a un'offerta importante – che permetterebbe di avvicinarsi all'obiettivo – nessuno è incedibile. Dumfries ha estimatori, il Chelsea è notoriamente tra i club che hanno messo gli occhi sull'esterno olandese: con una proposta vicina ai 40 milioni di euro, l'Inter non potrà non vacillare".

Concorrenza e alternative

"Dumfries è dunque tra i giocatori sacrificabili, a fronte di un'offerta ritenuta congrua dal club nerazzurro. Anche perché – e questa è un'altra situazione che può turbare la serenità del ragazzo – la concorrenza non manca: Bellanova scalpita e può essere un concorrente insidioso, lo splendido gol contro il Novara (volée di esterno) è la prova che il talento non manca; Darmian verrà spostato sulla sinistra, ma Inzaghi stravede per l'ex Parma e in caso di partenza di Dumfries potrebbe tappare il vuoto dall'altra parte, andando a comporre una coppia comunque rispettabile con Bellanova".