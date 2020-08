Inter, all’orizzonte altro duello di mercato con la Juve. Due nomi per la fascia sinistra

Rinforzare le fasce è una delle priorità dell’Inter in vista della prossima stagione. Non è un caso che la società nerazzurra si sia mossa con netto anticipo per portare a Milano un top del ruolo come Achraf Hakimi. Sistemata la fascia destra, adesso la priorità della società di Viale della Liberazione è rinforzare la fascia sinistra. “Conte sulle fasce ne ha bisogno di quattro affidabili, non per forza titolari fissi: infatti a gennaio gli presero Moses e non solo Young, confermeranno Biraghi che in un pacchetto di quattro terzini ci può stare tranquillamente. L’Inter vorrebbe Emerson Palmieri, seguito a lungo dalla Juve. All’Inter piace anche Gosens che proprio alla Juve intriga in caso di cessione, vecchie rivalità“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)