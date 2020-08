Hakimi, recompra Real? La verità dell’Inter. E c’è il primo addio certo: operazione in chiusura

L’Inter guarda al futuro, per costruire una rosa competitiva e in grado di dare il definitivo assalto allo scudetto della Juventus, in attesa di capire quello che sarà il futuro di Antonio Conte. Come riportato da calciomercato.com, infatti, i nerazzurri lavorano per rinnovare soprattutto le fasce laterali, considerate al momento una priorità in Viale della Liberazione. In Spagna, a tal proposito, in queste settimane si è diffusa la voce di una recompra in favore del Real Madrid per Hakimi nell’affare chiuso con l’Inter lo scorso giugno. La risposta nerazzurra è piuttosto chiara:

“La clausola per il Real Madrid non è definibile tale perché non c’è alcuna recompra o corsia preferenziale. Semplicemente, il Real tra due anni potrà pareggiare eventuali offerte di altri club. Ma il controllo della situazione rimarrà sempre all’Inter e al giocatore, non certamente al Real“, si legge su calciomercato.com.

Ma le operazioni sulle fasce non si fermano qui. Come vi abbiamo riportato, con la Fiorentina si va verso la chiusura del rinnovo dei prestiti di Biraghi all’Inter e di Dalbert in viola. Mentre è certo l’addio di Valentino Lazaro che, dopo qualche mese infelice a Milano e il prestito senza troppa fortuna al Newcastle, si trasferirà presto al Borussia Moenchengladbach di Rose, che lo apprezza dai tempi di Salisburgo.

(Fonte: calciomercato.com)