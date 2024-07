Inter-Dumfries, riprende il dialogo: c’è aria di rinnovo, ecco la situazione

È ancora tutto aperto per il rinnovo di Denzel Dumfries. Come anticipato da FcInter1908.it, dopo la partita di martedì tra Olanda e Romania, l'Inter avrà un nuovo contatto con l'entourage dell'esterno olandese. Le trattativa per il rinnovo sono adesso a buon punto. La conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport: "L'estate di Dumfries può svoltare nei prossimi giorni. Per il prolungamento del contratto col club nerazzurro la volontà dell'olandese può incidere eccome. La trattativa per il rinnovo era rimasta congelata dopo le frizioni dello scorso inverno".