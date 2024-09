Dumfries non è ancora partito titolare finora, ma l’impatto decisivo nel match contro il Monza potrebbe fargli guadagnare maggiore fiducia da parte di Simone Inzaghi. Anche in nazionale, l’esterno destro aveva trovato il gol del pareggio contro la Germania in Nations League, dimostrando di saper rispondere presente quando chiamato in causa nei momenti cruciali.

Il gol contro il Monza è stato un segnale anche per il suo futuro, visto che - come scrive il Corriere dello Sport - la trattativa con l’Inter per il rinnovo di contratto è vicina alla fumata bianca.

Dumfries è chiamato a una maggiore continuità, aspetto che gli è mancato nella scorsa stagione, dove aveva iniziato in modo brillante per poi calare nel rendimento. Inzaghi, a partire da questa rete, potrebbe farlo rientrare maggiormente nelle rotazioni, chiedendogli continui rifornimenti per gli attaccanti, come accaduto ieri.

La partita ha mostrato quanto gli esterni siano fondamentali nel gioco di Inzaghi, con Carlos Augusto e Dimarco che hanno creato diversi pericoli dal lato sinistro. Dimarco, in particolare, è stato tra i più vivaci, mettendo in difficoltà il Monza e servendo palloni interessanti a Lautaro e Frattesi.

Tuttavia, è stato il lato destro a risultare decisivo, con Dumfries che ha segnato un gol fondamentale per l’Inter e che potrebbe dargli la spinta necessaria per diventare un protagonista della stagione.