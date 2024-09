Finisce 1-1 tra Monza e Inter. Inzaghi sceglie il turnover, in vista delle sfide col City e il Milan, ma i nerazzurri non brillano e trovano la rete del pareggio nel finale con Dumfries.

"Due indizi non fanno una prova, però i fatti - e i risultati – parlano chiaro. C’è un’Inter che corre, domina e vince a casa sua e un’altra che lontano da San Siro fatica a essere sé stessa. Ritmo, gol subiti e punti che mancano. I campioni di Italia, in queste primissime scene del film, sembrano come sdoppiarsi, e il secondo pareggio su altrettante trasferte (sotto gli occhi del ct Spalletti) è un campanello d’allarme che suonerà fino a mercoledì. Perché Manchester, e il City di Guardiola e Haaland, saranno un banco di prova che più spietato non si può. L’Inter dovrà ritrovarsi in fretta, quando rientrerà a casa l’aspetterà un Milan affamato di punti e di derby", analizza La Gazzetta dello Sport.