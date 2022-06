GdS – Sì a Dybala, ma Inzaghi vuole anche Lukaku: ecco la strategia dell’Inter

Difficile, ma non impossibile. Simone Inzaghi vuole sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku nella sua nuova Inter: ecco lo scenario

Alessandro Cosattini

Difficile, ma non impossibile. Simone Inzaghi vuole sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku nella sua nuova Inter per la stagione 22/23. Dopo l’apertura del Chelsea al prestito - non gratuito - e l’incontro in sede con l’entourage della Joya, l’allenatore nerazzurro ha le idee sempre più chiare. Sogna un attacco con l’argentino e il belga. Ne parla La Gazzetta dello Sport nel dettaglio.

Inzaghi spinge per Lukaku

"Inzaghi ci crede, ci spera, ci punta: vanno bene tutti i verbi, il concetto è che nell’idea di costruzione della sua seconda Inter, Lukaku ha un posto speciale. Lukaku è l’occasione che all’Inter è capitata strada facendo. E Inzaghi ha subito detto sì. Di più: ha caldeggiato l’ipotesi, nella speranza che potesse essere percorribile fino in fondo. Si può chiamarla, con un gioco dialettico, la "missione 5%", perché quella è la percentuale che i protagonisti dell’operazione si riservano per la riuscita. Troppo bassa? Non è così, per chi capisce il linguaggio calcistico vuole dire che la strada è certamente complicata, ma è aperta, c’è un varco da provare a percorrere. Inzaghi lo sa. Negli incontri continui avuti con i dirigenti in queste settimane, ovvero da quando è terminato il campionato, il nome di Lukaku è stato sempre al centro dei discorsi”, svela la rosea sul belga.

Sì al colpo Dybala

Dopo averlo visto la scorsa estate ad Appiano Gentile, Inzaghi sa quanto Lukaku possa essere dominante in Italia e sogna di poterlo avere ancora a disposizione. Proprio con quel Paulo Dybala che l’allenatore si prepara ad accogliere, come svela sempre La Gazzetta: “Perché Inzaghi ha subito accolto con soddisfazione l’acquisto di Dybala. Il tecnico sa che all’Inter della scorsa stagione è sì mancato Lukaku, senza dubbio. Ma pure un calciatore in grado di decidere le partite da solo, con una giocata o un calcio piazzato, capace di creare superiorità numerica. Le squadre di Inzaghi hanno sempre visto i giocatori tecnici al centro del progetto tattico: un posto per Dybala non può non esserci, un’occasione come Dybala deve essere colta.

La strategia per Lukaku

Lukaku ora è l’altro pezzo della storia. La missione è agli inizi, vede Romelu assoluto protagonista e l’Inter in una posizione (per ora) di attesa. Il Chelsea ha individuato in Dumfries la pedina per sistemare l’affare. E la società nerazzurra in questo senso non chiude la porta, a patto che la valutazione dell’olandese sia di almeno 40 milioni. E allora sì che la percentuale di riuscita sarebbe superiore al 5%. Inzaghi è lì che fa il tifo: provate a dargli torto”, si legge.

(Fonte: Gazzetta.it)