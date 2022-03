GdS – Dybala, ecco le cifre proposte dall’Inter. E lui vuole restare in Italia

Il club interista, secondo la rosea, è interessato all'argentino ma l'ad interista deve lavorare prima sulla rosa nerazzurra

Nel domani di Dybala una sola certezza: non rinnoverà con la Juventus. Si è tenuto oggi l'incontro con gli agenti del calciatore e la società bianconera non ha intenzione di accontentare le richieste dell'argentino. A questo punto dove giocherà nella prossima stagione se lo sono chiesti tutti. E La Gazzetta dello Sport spiega che c'è anche l'Inter sulle tracce del calciatore bianconero. Dell'interesse nerazzurro si legge sul sito della rosea: "Marotta gli ha proposto lo stesso stipendio da 7 milioni netti ma per 5 anni. Un sostanziale atto di fiducia che Paulo ha evidentemente gradito in questa fase così delicata della sua carriera. L'ad interista, per entrare in scena, deve cambiare un po' di volti nella propria rosa, sommando dei risparmi che gli permettano questo super ingaggio. Per questo ha bisogno di tempo per formalizzare la sua proposta".