Inter-Napoli, tris d’assi per Inzaghi: titolari e jolly, il piano in attacco. E Correa…

Abbondanza in attacco per Inzaghi, che in vista del big match contro i nerazzurri avrà a disposizione tutti i suoi attaccanti

Alessandro De Felice

Ora c'è abbondanza nel reparto avanzato. Il ritorno di Romelu Lukaku, che non gioca titolare dal 26 agosto scorso, concede a Simone Inzaghi la possibilità di scegliere chi schierare dall'inizio e chi a gara in corso e gestire le forze.

Una risorsa importante per l'Inter, che prepara la gara contro il Napoli a San Siro, big match del 16° turno di campionato, quello della ripartenza dopo la pausa per i Mondiali in Qatar.

Una miscela esplosiva di cui l'Inter ha bisogno per conquistare i tre punti che la terrebbero in vita nella corsa scudetto.

In vista del match contro i partenopei, Edin Dzeko e Romelu Lukaku partono avanti rispetto a Lautaro Martinez, ieri per la prima volta alla Pinetina da campione del mondo.

Il belga manca dal 1' dall'Olimpico contro la Lazio, nel primo big match stagionale. Da allor tutto è cambiato, come sottolinea il Corriere dello Sport:

"L’Inter dei giorni nostri è quella che ha chiuso il campionato riallacciando il feeling con gli scontri diretti e che nelle due recenti amichevoli ha fatto le prove con la coppia Dzeko-Lukaku. Il bosniaco non ha mai smesso di farsi apprezzare da Inzaghi, anche prima della sosta. Ma con Big Rom ha condiviso il campo soltanto nella prima giornata, a Lecce. Cominciando a segnare dal derby del 3 settembre: due mesi e mezzo di gol, per Dzeko, con vista sulla doppia cifra. La prossima rete, infatti, sarà anche la decima stagionale con tanto di media-gol attualmente superiore a quella degli ultimi sei anni. Un’esultanza ogni 145 minuti. Le amichevoli non fanno statistica, ma hanno sempre consegnato a Inzaghi un bomber tirato a lucido".

Inzaghi ha intenzione di tenersi la carta Lautaro e avrà a disposizione anche Correa, schierato contro il Sassuolo per uno spezzone e pienamente recuperato dopo lo smacco di un Mondiale saltato all’ultimo momento per infortunio.

"Il Toro? Un jolly da giocarsi in corso d’opera, partendo dalla panchina" sottolinea il quotidiano.

Inzaghi affila gli artigli e prepara la sfida contro il Napoli che può rilanciare la sua Inter. Un match in cui potrà finalmente contare su Dzeko, Lukaku e Lautaro.