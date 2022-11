Inter, Dzeko rimpianto Juve: bosniaco a Torino per far male alla vecchia fiamma

Edin Dzeko è entrato in orbita Juventus in varie occasioni prima di vestire la maglia dell'Inter. Ora tornerà allo Stadium da titolare nerazzurro per provare a far male alla squadra con cui aveva flirtato. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport nel focus proposto oggi: "Più volte in passato il nome dell'attaccante è stato sull'agenda degli uomini mercato a Torino e in qualche caso la firma era parsa addirittura imminente. Non è mai arrivata e domenica l'interista Dzeko sarà una delle principali minacce per la squadra di Allegri. Lo sarà anche per via dell'assenza di Lukaku - un altro che poteva essere juventino - e lo farà duellando a distanza con Milik, il tassello mancante del puzzle che due anni fa avrebbe portato Edin a Torino".