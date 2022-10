Inter, cambia tutto per Dzeko? Spunta un’ipotesi tutta nuova per il futuro

Nel calcio tutto cambia in pochissimo tempo. Anche per Edin Dzeko, che ora potrebbe addirittura restare all'Inter anche il prossimo anno. Il contratto del bosniaco scade a giugno, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, l'avventura del Cigno può proseguire: "Al momento non è stata impostata nessuna trattativa per il rinnovo perché gli uomini mercato di viale della Liberazione sono concentrati soprattutto sul (complicato) prolungamento di Skriniar e su quello (un briciolo meno complicato) di De Vrij. L'argomento con il bomber di Sarajevo, che la prossima estate avrà 37 anni, sarà affrontato dalla primavera in poi, sapendo che Edin a Milano si trova bene e un altro anno come centravanti part time l'accetterebbe volentieri.