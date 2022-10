CdS – Polizza Dzeko, Inzaghi va sul sicuro: nelle ultime tre è stato enorme

Ci sarà ancora Edin Dzeko in avanti questa sera al fianco di Lautaro Martinez. In panchina all'inizio della sfida con la Fiorentina, il bosniaco è poi sceso in campo per acciuffare tre punti preziosi che sembrava potessero svanire.

Inzaghi conosce benissimo il peso di un attaccante del suo livello, come sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Polizza Dzeko. In attesa di Lukaku, che oggi riapparirà in panchina due mesi dopo Lazio-Inter, e con Correa che continua a non lasciare tracce di sé, almeno per un’altra volta il palcoscenico della Champions spetterà al bosniaco. Ovviamente dovrà dividerlo con Lautaro, ma Inzaghi sa che con il suo numero 9 può andare sul sicuro. Non è solo questione di curriculum (26 reti in 66 presenze nell'Europa che conta), ma soprattutto della capacità di essere decisivo nei momenti importanti. Ebbene, Dzeko continua ad esserlo nonostante la sua carta d’identità reciti ormai 36 primavere. Per di più, ci riesce anche senza segnare. L’ennesima dimostrazione la si è avuta in due delle ultime tre uscite nerazzurre. Il nome dell’ex-Roma, infatti, non è finito sul tabellino dei marcatori né con il Barcellona né con la Fiorentina, ma il peso di quello che ha fatto in campo è stato enorme".