Le altre novità di formazione di Bologna-Inter

Qualcosa inevitabilmente cambierà rispetto alla gara col Genoa. Ma anche in previsione dell'ostica trasferta di Madrid: "Un utilizzo dall’inizio anche di Frattesi consentirebbe al tecnico di far rifiatare uno tra Barella e Mkhitaryan, così come l’ex Arnautovic potrebbe essere preferito (pronta una staffetta al contrario, senza dimenticare l’ottimo Sanchez delle ultime uscite) a Lautaro per affiancare Thuram, bisognoso di ritrovare la condizione migliore prima di Madrid. Lo stesso discorso vale per Acerbi, che tornerà al centro di una difesa che ritrova Bastoni (squalificato col Genoa), con Bisseck a insidiare Pavard. Sulle fasce tutto fa pensare che a Bologna toccherà a Dumfries e Carlos Augusto, mentre Darmian e Dimarco saranno titolari il 13 marzo in Champions".