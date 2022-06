L’eredità di Maguire, l’idolo Puyol e un meme dedicato: Inter, ecco chi è Soyuncu

Il difensore turco del Leicester è l'ultimo nome accostato ai nerazzurri in vista della possibile cessione di Skriniar

Fabio Alampi

Con la cessione di Milan Skriniar quanto mai probabile, l'Inter pensa anche a come rinforzare la propria difesa. Con Bremer primo nome sulla lista (e indipendente dall'eventuale addio dello slovacco), la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di un'occasione per puntellare il reparto. Il mirino pare essersi fermaro su Caglar Soyuncu, centrale del Leicester e della Nazionale turca.

Idolo dei tifosi del Leicester

Nato a Smirne, in Turchia, il 23 maggio 1996, Soyuncu cresce nel settore giovanile del Bucaspor, formazione locale, prima di approdare nell'estate del 2014 all'Altinordu. Dopo due stagioni viene acquistato per 2,5 milioni di euro dal Friburgo, arrivando a giocare così in Bundesliga e in Europa League. Le sue ottime prestazioni in Germania gli valgono le attenzioni della Premier League, e il Leicester se lo aggiudica nell'agosto del 2018 per 21 milioni di euro. Qui, dopo una prima stagione da comprimario, raccoglie l'eredità di Maguire al centro della difesa delle Foxes e diventa una colonna del club, con cui vince una FA Cup e un Community Shield collezionando più di 100 presenze. Soyuncu, oltre che per le sue qualità in campo, è un idolo dei suoi tifosi anche per la somiglianza con Lord Farquaad, personaggio del film di animazione Shrek.

Non solo forza fisica

Difensore forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e negli interventi in tackle, Soyuncu si distingue anche per una buona capacità con il pallone tra i piedi: risulta infatti tra i primi in Europa per numero di passaggi. Questo deriva anche dal suo passato da attaccante prima e da centrocampista poi: il suo idolo, infatti, inizialmente era Wayne Rooney, prima di iniziare a ispirarsi a Carles Puyol una volta cambiato ruolo in campo. Giovane, con già alle spalle una discreta esperienza internazionale, Soyuncu può liberarsi dal Licester per una cifra non eccessiva, considerando il contratto in scadenza il 30 giugno 2023: tutti elementi che lo rendono appetibile sul mercato, e che all'Inter non sono sfuggiti.