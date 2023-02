L’Inter si gode l’effetto Mkhitaryan. Da rincalzo a punto fisso: Inzaghi non ci rinuncia mai

"Ci è voluta una chicca per battere super Silvestri e risolvere una pratica che si stava complicando. Fare a meno di questo Mkhi è sempre più dura per Inzaghi. Si potrebbe dire l’Inter ha trovato in Mkhitaryan il vice Brozovic: è il suo arrivo in estate ad aver permesso a Inzaghi di spostare Calhanoglu davanti alla difesa. L’anno scorso il turco c’era, eppure giocava da mezz’ala anche in assenza del croato perché la coperta era corta. Vidal non ha di fatto mai inciso. Ecco: il passaggio di consegne tra Arturo ed Hernikh – quasi coetanei, 35 anni Vidal e 34 Mkhitaryan – ha dato decisamente più soluzioni al centrocampo interista", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter ha preso a zero un giocatore che è già partito 23 volte da titolare in questa stagione, considerando tutte le competizioni. Leader tecnico ma non solo: in mezzo al campo si sente tutta la sua esperienza. È una presenza fissa in questa stagione. Contro l’Udinese è emerso nel momento più complicato, quando la partita si stava impantanando nella ripresa. Ha recuperato un pallone importante sulla trequarti, avuto un’occasione, mandato in porta Dzeko. E poi pescato il jolly. Nel match contro i bianconeri è stato l’interista con più tiri nello specchio (2), più duelli (13), più palloni recuperati (9). È ovunque. In attesa del vero Brozovic, Hernikh non si tocca. Dopo il gol da tre punti contro la Fiorentina allo scadere, ecco un’altra partita decisa dal sempreverde Mkhitaryan. L’unica pecca della stagione è la palla persa a Monza per l’azione del 2-2. Si è abbondantemente fatto perdonare", aggiunge il portale sportivo.