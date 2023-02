Inter, col Porto serve un’altra marcia. Ad Appiano tutti si sono fatti una domanda

Non basterà riproporre lo stesso spartito di ieri. I motivi? Li elenca la Gazzetta dello Sport in un focus proposto sul sito: "Primo perché, con tutto il rispetto per i friulani, i portoghesi sono fatti di un’altra pasta. Secondo perché la formazione di Sottil ha avuto almeno tre occasioni per segnare il 2-1 in contropiede. Come sarebbe finita se le conclusioni o le scelte nell’ultimo passaggio dei bianconeri fossero state più precise? È questa la domanda che da oggi si devono porre un po’ tutti alla Pinetina per evitare il ripetersi di certi errori commessi in fase di possesso o di pressione troppo offensiva. Sbandamenti che hanno spalancato il campo all’Udinese. Se al Porto saranno fatti gli stessi “regali”, il risultato non sarà lo stesso di ieri sera".