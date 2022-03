Inzaghi può contare sull’effetto San Siro. Nessuno come l’Inter tra le mura amiche

La squadra di Inzaghi non può più permettersi passi falsi, ma potrà contare su un alleato in più: San Siro

Dopo il pareggio con il Torino l'Inter affronterà sabato sera la Fiorentina . La squadra di Inzaghi non può più permettersi passi falsi, ma potrà contare su un alleato in più: San Siro.

"A San Siro poi tutto dovrà funzionare perché la squadra di Italiano è un cliente complicato. Il fattore casa sarà fondamentale. L’Inter, nonostante il calo recente, ha ancora la miglior media punti nel suo stadio di tutta la Serie A. 2.29 proprio davanti ai prossimi rivali e a Milan, Lazio e Juve. Inzaghi peró deve ritrovare la versione migliore della sua Inter. Non quella che ha sprecato occasioni contro Sassuolo, Genoa e Torino. Per ricreare l’ambiente giusto allora ecco il pranzo di Appiano. Una bella grigliata con carne argentina è il primo passo. Come secondo arriva la Fiorentina", sottolinea Sky Sport.