Inter, Brozovic alla grigliata: cambia il programma e c’è il test per la Fiorentina

Brozovic tiene tutti gli interisti col fiato sospeso. Il centrocampista croato, insieme a De Vrij, ha partecipato alla grigliata di oggi

Marcelo Brozovic tiene tutti gli interisti col fiato sospeso. Il centrocampista croato, insieme a De Vrij, ha partecipato con i compagni di squadra alla grigliata di oggi ad Appiano. E per lui il programma è ben definito per cercare di rimetterlo a disposizione di Inzaghi per la Fiorentina.

"Mentre De Vrij (distrazione al polpaccio sinistro) salterà la nazionale e punta a tornare per Juve-Inter di inizio aprile, Marcelo dopo il fastidio accusato nella rifinitura pre Toro sta seguendo un percorso leggermente diverso. Non più personalizzato sul campo come dopo il problema accusato al polpaccio destro contro il Liverpool, ma terapie e lavoro mirato in palestra. Nessuna ricaduta - anche perché gli esami avevano escluso lesioni -, ma una cautela in vista del test sul campo che verrà svolto tra domani o più probabilmente venerdì", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.